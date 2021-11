Frauen-Slalom in Levi – Fährt eine Schweizerin noch aufs Podest? Der 2. Lauf im Livestream Petra Vlhova fährt im ersten Slalom-Durchgang Bestzeit, nur knapp hinter ihr folgt Mikaela Shiffrin. Können Michelle Gisin und Wendy Holdener noch zulegen?

Der erste Slalomlauf des Winters war für Michelle Gisin und Wendy Holdener auch eine Standortbestimmung. Können die beiden Schweizerinnen auch nach ihren Rückschlägen mit den Besten mithalten? Zur Erinnerung: Gisin litt im Sommer am Pfeifferschen Drüsenfieber, Holdener brach sich beide Handgelenke.

Die Premiere in Levi zeigte, dass die Dominatorinnen in dieser Disziplin dennoch nicht allzu weit weg sind. Gisin verlor als Fünfte sieben Zehntel auf Leaderin Petra Vlhova, Holdener als Achte 23 Hundertstel mehr. Hinter Vlhova klassierten sich wenig überraschend Mikaela Shiffrin und etwas überraschender die Slowenin Andreja Slokar, die Slowenin, die in diesem Winter noch das eine oder andere Ausrufezeichen setzen könnte.

Mit Gisin und Holdener kämpfen die Weltmeisterin Katharina Liensberger und die Rückkehrerin Anna Swenn Larsson um die Podestplätze. Camille Rast und Mélanie Meillard schafften es nicht in den zweiten Lauf.

