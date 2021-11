Ford Mindfulness Car – Fahre in Frieden Atemübungen auf der Autobahn, Gymnastik im Fahrersitz und Powernapping statt Pinkelpause: Wenn es nach Ford geht, wird das Auto bald zur mentalen Wohlfühlzone. Benjamin Bessinger

Das Auto soll vom Fortbewegungsmittel zur mentalen Wohlfühlzone werden. Foto: Ford

Es ist Schichtwechsel bei Ford in Köln und rund um das Werk ist mal wieder die Hölle los. Die Ampelphasen sind zu kurz, die Strassen zu eng, der Verkehr zu dicht, und weil jeder nur noch nach Hause will, steigt der Puls und die Laune geht in den Keller. Nur Carsten Starke lächelt entspannt. Dabei steht er mit seinem Kuga mittendrin im Chaos. Doch der Entwickler aus dem Ford-Forschungszentrum in Aachen sitzt nicht in einem gewöhnlichen Kuga, sondern ist im Mindfulness Concept Car unterwegs, das er mit seinen Kollegen aufgebaut hat und jetzt weiter untersucht, um möglichst schnell möglichst viele Ideen daraus in kommende Serienfahrzeuge zu bringen. Denn wenn es nach Ford geht, wird das Auto zur mentalen Ruhezone und zu einem Ort, «an dem wir uns auf uns selbst besinnen können». Deshalb ruht Starke in sich selbst und fährt buchstäblich in Frieden.