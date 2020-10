Vandalismus bei E-Trottis – Fahren ohne Bezahlen: E-Trotti-Verleiher zeigt Jugendliche an Die E-Trottinetts von Bird können auch ohne App zum Laufen gebracht werden, was bei Jugendlichen ein beliebter Spass ist. Nun greift der Verleiher durch. Lisa Aeschlimann

E-Trottis werden für alles verwendet – ausser für das, was die Verleiher vorgesehen haben. Illustration: Ruedi Widmer

Samuel will nach der Schule schnell vom Bucheggplatz über die Hardbrücke zum Albisriederplatz. Dort will der 13-Jährige, der eigentlich anders heisst, seine Mutter treffen. Er schnappt sich eines der E-Trottinette, die zuhauf am Platz herumstehen.

Die Scooter werden normalerweise mit einer App aktiviert, bei der die Kreditkarte oder ein Guthaben hinterlegt ist. Samuel hat aber keine App. Er weiss, wie er die Bird-Trottis auch ohne verwenden kann.

Man muss sie genügend fest anstossen – am besten einen steilen Hang hinunter. Dann löst sich die Bremse, und das Trotti rollt los. Ohne Motor zwar, aber vom Bucheggplatz reicht es bis zur Limmat.