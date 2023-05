Notlandung am Flughafen Luxemburg – Fahrwerk löst sich von Flugzeug Der Pilot eines Frachtflugzeuges konnte kurz nach dem Start das Fahrwerk nicht einfahren. Bei der Landung kam es zu einem glimpflich abgelaufenen Unfall, wie Videos aus Social Media zeigen.

Das abgefallene Fahrwerk des Flugzeugs auf dem Flughafen Luxemburg. Quelle: Twitter/@JacdecNew

Die Notlandung einer Cargolux-Maschine hat am Sonntagabend am Luxemburger Flughafen zu Beeinträchtigungen des Flugverkehrs geführt. Weil die Maschine vom Typ Boeing B747-400 F kurz nach dem Start ihr Fahrwerk nicht einfahren konnte, wurde der Pilot angewiesen, den Treibstoff sicher abzuladen, um wieder am Flughafen landen zu können.

Gemäss Aufzeichnungen des Flugdatendiensts Flightradar drehte die Maschine, die eigentlich nach Chicago fliegen sollte, nach dem Start Schleifen, um Treibstoff abzulassen.

Quelle: Twitter/@JacdecNew

Nach rund einer Stunde setzte der Pilot zur Landung an. Doch dann löste sich beim Aufsetzen das rechte Fahrwerk des Rumpfs. Videos auf Twitter zeigen, wie das Fahrwerk Dutzende Meter durch die Luft geschleudert wird und die Rettungskräfte zum Flugzeug ausrücken.

Das Flugzeug kam kontrolliert zum Stehen, wie die Frachtfluggesellschafft später mitteilte. Es wurden weder Personen an Bord noch am Boden verletzt. Die Start-und-Lande-Bahn musste indes für mehrere Stunden gesperrt werden, was Auswirkungen auf den Passagierverkehr hatte. Wie der Flughafen Luxemburg mitteilte, sind insgesamt 13 Ankünfte und 18 Abflüge von dem Zwischenfall betroffen gewesen.

Nach Mitternacht gab der Flughafen wieder grünes Licht für den Flugverkehr. Am Montagmorgen sei alles wieder weitgehend normal verlaufen.

red/nag

Fehler gefunden?Jetzt melden.