Schuldspruch durch Bezirksgericht – Fall Brian: Beamter der JVA Lenzburg verurteilt Das Bezirksgericht Lenzburg hat am Dienstag einen Beamten der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lenzburg wegen Amtsmissbrauchs zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt.

In der JVA Lenzburg war es zu einem Zwischenfall gekommen, an dem sechs Beamte beteiligt gewesen waren. Die Aufseher drückten den Straftäter Brian zu Boden und taserten ihn. Foto: Keystone

Der verurteilte Beamte der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lenzburg (Kanton Aargau) soll den als Brian bekannt gewordenen Straftäter bei einem Vorfall unnötig geschlagen haben.

Der Beamte wurde zu einer bedingten Geldstrafe von 18’900 Franken sowie zu einer Busse von 4700 Franken verurteilt. Das Bezirksgericht Lenzburg bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine Meldung von «aargauerzeitung.ch». Das Urteil der Einzelrichterin ist noch nicht rechtskräftig.

Die Justizbehörden hatten 2019 versucht, den Mehrfachtäter in der JVA Lenzburg unterzubringen. Nach kurzer Zeit wurde er wieder in die JVA Pöschwies in Regensdorf zurückgebracht.

In der JVA Lenzburg war es zu einem Zwischenfall gekommen, an dem gemäss Medienbericht sechs Beamte beteiligt gewesen waren. Die Aufseher drückten Brian zu Boden und taserten ihn. Als er wehrlos war, soll der nun verurteilte Wärter weiter auf ihn eingetreten haben.

Brian zeitweise bei Verhandlung dabei

Die Einzelrichterin stützte den Schuldspruch auf die Videoaufzeichnung des Vorfalls. Der 25-jährige Brian nahm an der Verhandlung am Bezirksgericht Lenzburg zeitweise teil.

Das Zürcher Obergericht hatte den Mann im Juni zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 4 Monaten verurteilt. Verwahrt wird er nicht. Auch eine «kleine Verwahrung» fand das Obergericht nicht zielführend. Das Gericht sprach ihn der Körperverletzung, Beschimpfung, Drohung, der mehrfachen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Sachbeschädigung schuldig.

Das Urteil des Zürcher Obergerichtes ist ebenfalls noch nicht rechtskräftig.

SDA/mst

Fehler gefunden?Jetzt melden.