Pfusch-Arbeit zu Wucherpreisen – «Falsche» Handwerker in Zürich unterwegs Fahrende geben sich als Handwerker aus und ziehen ältere Hauseigentümerinnen über den Tisch. Jetzt sind sie in Zürich. Sascha Britsko

Jährlich werden dem 64-jährigen René Lee etwa 15 Fälle von Pfusch-Arbeit und Abzocke durch Wanderhandwerker gemeldet. Foto: Dominique Meienberg

Dingdong. Eine alte Frau öffnet die Tür zu ihrem Einfamilienhaus im Zürcher Unterland. Auf der Schwelle steht ein Mann. Er stellt sich als Handwerker vor und sagt, er sei gerade an ihrem Haus vorbeigekommen, weil er in der Nähe ein anderes Haus repariert habe. Da sei ihm aufgefallen, dass ihr Haus unbedingt neu gestrichen werden müsse. Wie es der Zufall so will, hätte er gerade Zeit und würde ihr einen guten Preis machen. Die Frau ist unsicher, aber der Mann wirkt seriös: Er ist gepflegt und drückt sich gekonnt aus. Fast wie einer dieser Marktfahrer, die dich in ihren Bann ziehen, wenn sie reden. Also willigt sie ein.