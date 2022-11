Zäpfchen im Ohr statt im Po – Falsche Medikamentenanwendung: «Inzwischen wundert mich nichts mehr» Eine Bettflasche am falschen Ort kann dazu führen, dass das Grosi nur noch schläft. Und Medikamente im Kühlschrank aufzubewahren, ist oft auch keine gute Idee. Martina Frei

Bei Medikamenten zum Inhalieren kommt es häufig zu Anwendungsfehlern. Deshalb sollte man sich immer wieder instruieren lassen, rät der Apotheker Wolfgang Kircher. Foto: Clerkenwell/Getty Images/Vetta

Er stammte aus einer vornehmen Familie, und er hatte ein Problem am After. Gegen die Hämorrhoiden verordnete ihm ein Arzt ein Medikament. Aber die Behandlung war eine Qual für den jungen Mann. Bei der nächsten Arztkonsultation fragte er beschämt, ob es nicht etwas anderes gebe als diese «‹Fetttabletten›. Er könne die einfach nicht richtig zerkauen, und schlucken gehe auch nicht», berichtete das Fachblatt «Primary and Hospital Care».