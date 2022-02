Auf A1 zwischen Bern und Zürich – Falschfahrer stirbt bei Frontalkollision Auf der A1 im Kanton Bern ist ein 70-jähriger Geisterfahrer am Mittwoch mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Der Mann kam dabei ums Leben. pd

Die Unfallstelle kurz vor dem Ausfahrt Wangen an der Aare. Foto: Kantonspolizei Solothurn

Die Frontalkollision passierte am Mittwochabend nach 21.20 Uhr auf dem Gemeindegebiet von Wiedlisbach BE, wie die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag mitteilte.

Der fehlbare Autofahrer war auf der Gegenfahrbahn in Richtung Zürich unterwegs. Zunächst kam es zu zwei Streifkollisionen mit entgegenkommenden Autos, kurz vor der Ausfahrt Wangen an der Aare kollidierte der Falschfahrer dann frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Der 70-jährige wurde dabei tödlich verletzt. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos erlitt leichte bis mittelschwere Verletzungen und wurde von der Ambulanz ins Spital gebracht.



Die Autobahn zwischen Niederbipp und Wangen an der Aare musste während mehrere Stunden bis 4 Uhr morgens gesperrt werden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.