Mit Kindern zu FCZ – FCB – Familien besuchen Letzigrund mit mulmigem Gefühl Die Lust auf ein gutes Spiel ist bei den Eltern, die mit ihrem Nachwuchs gekommen sind, grösser als der Respekt vor erneuten Ausschreitungen. Emil Bischofberger

«Es muss schon dumm laufen»: Roland und Monika aus Wetzikon mit ihren Söhnen Loris (13) und Lean (10) sowie Göttibub Leo (9). Bilder: Boris Müller «Vertrauen darauf, dass das Spiel gut überwacht wird»: Marco aus Männedorf mit den Söhnen Maël (12) und Ben (11). «Die Kinder gehen alle ins Schulhaus Hardau, das sind Stadionkids»: Nermin aus Zürich mit Rian (11). 1 / 5

Kribbelig ist die Stimmung an der nordöstlichen Ecke des Letzigrunds, knapp zwei Stunden vor Anpfiff. Und das ist positiv gemeint. Denn es kribbelt nicht wegen den zahlreichen Einsatzwagen der Stadtpolizei, die in schöner Regelmässigkeit auffahren. Nein, kribbelig ist die Stimmung hier, weil dies der Ticketschalter ist, an dem es Eintrittskarten für den Familiensektor gibt.

Davor hat sich eine Schlange gebildet, Väter und Mütter warten mit ihren Kindern darauf, Billette für FCZ - FCB zu erstehen. Ob es weniger sind als sonst bei dieser Affiche? «Der Anteil von Eltern mit Kindern im Stadion hängt primär vom Wochentag und der Anspielzeit ab, und weniger vom Gegner», teilt Kaspar Meng, der Sicherheitsverantwortliche des FCZ, am Tag vor dem Spiel schriftlich mit. Wir fragen bei ihm nach, weil er das Spiel und die Geschehnisse rundherum besonders angespannt verfolgen dürfte nach den Ausschreitungen im Stadtderby eine Woche zuvor.