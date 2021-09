Mamablog: Vierbeiner in der Familie - Wie Mama zur Haustierfreundin wurde

Sabine Sommer Infos einblenden

Sabine Sommer lebt mit Mann und zwei Kindern in Zürich, arbeitet als Sachbearbeiterin und schreibt an ihrem Roman, wann immer es der ganz normale Wahnsinn zulässt. Und wenn nicht, dann erst recht. Schliesslich bietet das Leben in genau jenen Momenten die besten Geschichten.