Protest gutgeheissen – Fanny Smith kriegt doch noch Olympia-Bronze Die Schweizerin wurde im Skicross-Final von Peking disqualifiziert. Nun erhält sie ihre Medaille doch noch, weil Swiss-Ski Protest einlegte.

Unverständnis: Fanny Smith unmittelbar nach dem Finallauf, als ihr mitgeteilt wird, sie sei disqualifiziert. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Was war das für ein Drama in Peking. Die Bronzemedaille schien sicher, Fanny Smith am Ziel. Dann aber ging es immer länger und länger, bis das Resultat bestätigt wurde – und am Ende, zum Unglauben aller Beteiligten hiess es: Smith disqualifiziert, die Deutsche Daniela Mayer plötzlich Medaillengewinnerin. Auch sie wusste nicht wie ihr geschah.

Smith sprach danach vom schlimmsten Tag ihrer Karriere, auf Instagram schrieb sie noch in der Nacht nach dem Rennen, sie werde gemeinsam mit dem Schweizer Verband Swiss-Ski alles dafür tun, diese Medaille doch noch zu bekommen. Auch wenn ihr Trainer Ralph Pfäffli unmittelbar nach dem Final sagte, es gebe keine Möglichkeit für einen Protest.

Doch er irrte. Wie Swiss-Ski am Samstagmorgen mitteilt, wurde eine Beschwerde des Verbands gutgeheissen. «Damit wurde der Entscheid der Fis-Jury im Skicross-Final annulliert, schreibt Swiss-Ski in einer Mitteilung, das Rennergebnis sei angepasst worden, so, dass Smith nun doch wieder Dritte ist. Für die Romande ist es die zweite Olympiamedaille, auch in Pyeongchang vor vier Jahren gewann sie Bronze.

«Ich bin natürlich erleichtert über diesen Entscheid», wird Smith von Swiss-Ski zitiert. «Denn ich war stets überzeugt, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Gleichzeitig schmerzt es mich aber für Daniela Maier, welche nun die Leidtragende der Situation ist.» Swiss-Ski schreibt weiter, es sei noch nicht bekannt, ob nun der Deutsche Verband Rekurs einlegen würde.

mro

