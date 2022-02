Wieder eine Medaille im Skicross – Fanny Smith wieder mit Bronze Vor vier Jahren hatte sie in Pyeongchang schon Bronze gewonnen, nun doppelt die Waadtländerin nach: Bei unwirtlichen Bedingungen wird sie wieder Dritte. Marco Keller

Der skeptische Blick nach dem Setzungslauf war unnötig: Fanny Smith holt XXX im Skicross. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Sandra Näslund liess im Final die Konkurrenz mit einem Blitzstart rasch zurück. Fanny Smith heftete sich an ihre Fersen und war lange Zweite, kurz vor Schluss betrug ihr Defizit winzige neun Hundertstel. Anschliessend rutschte sie noch eine Position zurück, hinter die Kanadierin Thompson, hielt aber die Deutsche Daniela Maier in Schach.



Schon im Setzungslauf hatte die 29-Jährige ihre Ambitionen mit der zweitschnellsten Zeit hinter Näslund angemeldet. Smith kam dann souverän durch Achtel- und Viertelfinal und trat auch im Halbfinal als Favoritin an.

Dort war sie bei Schneegestöber auf dem Weg zu einem souveränen Start-Ziel-Sieg, als sie nach dem letzten Sprung unsauber landete und zwischen ihr Daniela Maier (GER) und Brittany Phelan (CAN) schliesslich der Zielfilm ausgewertet werden musste. Smith wurde schliesslich Zweite des Laufs und erreichte so den Final.

Die Waadtländerin erweitert damit ihr beeindruckendes Palmarès um einen weiteren Meilenstein. Es ist ihre zweite Olympiamedaille nach Bronze in Pyeongchang, dazu hat sie fünf WM-Medaillen, inklusive WM-Gold, und total 56 Weltcup-Podestplätze auf dem Konto. Umso wertvoller ist ihr Resultat von Zhangjiakou, weil sie bis vor kurzem an einer Knochenprellung im Knie laboriert hatte, die sie sich Mitte Januar im kanadischen Nakiska zugezogen hatte.

Den Viertelfinal erreichte Talina Gantenbein. Die 23-Jährige schlug sich wacker, verpasste aber den Einzug in den Halbfinal und damit ein Diplom um 0,17 Sekunden. Bereits im Achtelfinal ausgeschieden war die dritte Schweizerin Saskja Lack.

