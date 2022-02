Slalomkönigin Petra Vlhova – Ihr Vater wollte einst aufgeben, weil ihm das Geld ausging

Petra Vlhova, Slalomqueen – Ihr Vater wollte einst aufgeben, weil ihm das Geld ausging 2014 flehte Petra Vlhova ihren Vater an, weiter in ihre Karriere zu investieren. Heute ist sie Gesamtweltcupsiegerin, Topfavoritin im Olympia-Slalom und ein Star in der Slowakei. René Hauri

Einmal mehr ist die Königin des Slaloms in Feierlaune: Petra Vlhova nach ihrem Sieg in Zagreb. Foto: Slavko Midzor (Imago Images)

Es war, als würde eine Champagnerflasche zerbersten, mitten in der grossen Party, und lauter kleine Scherben übrig bleiben.

Entsprechende Aufregung herrschte in der Heimat, die Regierung charterte ein Flugzeug, damit sie möglichst entspannt von Jasna hoch in den Norden ins schwedische Are kommt – von der dritt- zur vorletzten Station des Weltcupkalenders. Als der Coup vollbracht war, wurde Vlhova von der Staatspräsidentin empfangen – und posierte für ein Bild mit Champagnerflasche. Und ihm: Livio Magoni, oft unbarmherziger Trainer aus Italien, der sich diesen happigen Plan ausgedacht hatte für seine Athletin. Der schon Tina Maze mit dem gleichen Rezept zur Rekordzahl von 2414 Weltcuppunkten getrieben hatte – und beinahe in ein Burn-out.