Kolumne Kaltërina Latifi - Farbe bekennen

In einem Artikel für dieses Magazin habe ich einmal das Wort «Farbiger» benutzt. Es kam ein E-Mail der Entrüstung: wie erschreckend das sei, dass ich, Literaturwissenschaftlerin und obendrein promoviert, die also von Berufs wegen sprachsensibilisiert sein müsste, ein solches (offenbar beladenes) Wort benutze.

Beim Verfassen meines Artikels, das gebe ich gerne zu, habe ich an der Stelle kurz innegehalten: Darf man «Schwarzer» sagen? Und wenn ich «Schwarzer» sage, schliesse ich damit alle ihrem Teint nach nicht vollwertig Schwarzen aus? Eigentlich meinte ich ja: «dunklere Hautfarben» allgemein (darf man das in Anführungszeichen gesetzt sagen?), also zum Beispiel auch Menschen aus Indien (oder ist das wiederum zu pauschal?) oder solche, die weder «schwarz» noch «weiss» sind, mit Farbe eben, nicht blass-weiss, wie ich es bin.