15% Rabatt – Farmy liefert Ihre Lebensmittel Die Aktion ist gültig vom 15. Juni bis 15. Juli 2020

farmy.ch ZVG

Farmy ist der Online-Markt für Ihren transparenten Wocheneinkauf direkt vom Produzenten. Wir bieten über 12'500 handverlesene Produkte von mehr als 1'000 authentischen Produzenten an. Durch unser ausgezeichnetes Logistikkonzept liefern wir diese unvergleichlich frisch, emmissionsreduziert und zeitsparend direkt bis an die Haustür. Das Angebot erstreckt sich von einer breiten Varietät an Früchten und Gemüsen - überwiegend in Bio-Qualität - über ein riesiges Käsesortiment von Schweizer Sennereien, dem grössten Angebot an Fleisch in Metzgerqualität, knusprige Köstlichkeiten und süsse Versuchungen von echten Bäckern und Konditoren bis hin zu Produkten für die Vorratskammer sowie Drogerie-Artikeln. Eben alles, was bei Ihrem Wocheneinkauf nicht fehlen darf.

Ihr CARTE BLANCHE-Angebot

Einmalig 15 % Rabatt auf Ihre gesamte Bestellung bei Farmy