Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – «Faschingsgebäck»: Denner sorgt bei Fasnächtlern für Stirnrunzeln Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

«Faschingsgebäck nach Original Schweizer Rezeptur»: Die Rezeptur mag stimmen, das Branding weniger. Sprachlich sind wir hier nämlich in Bayern. Fasnachtschüechli von Denner.

Fasnächtler haben es in diesem Jahr schwer. Ob die Umzüge in den Hochburgen wie Basel und Luzern stattfinden können, ist alles andere als sicher. Nun sorgt der von Mario Irminger geleitete Discounter Denner unter den Fasnächtlern für zusätzliches Stirnrunzeln. Er preist seine Fasnachtschüechli auch als «Faschings­gebäck» an. Das mag die aus Deutschland stammenden Einwohnerinnen und Einwohner ansprechen – aber eben nur zum Teil. Denn vom Fasching spricht man eigentlich nur in Bayern, während im Rheinland der Karneval gefeiert wird und im restlichen Deutschland je nach Dialekt die Fastnacht, Fasnacht oder Fasnet. Da Denner seine Fasnachtschüechli als «Original nach ­Schweizer Rezeptur» anpreist, wäre es auf jeden Fall besser gewesen, auch sprachlich dabeizubleiben.