Einreiseverbot für Fussballfans – Faschisten in der Kurve: Frankreich ächtet alle Fans von Lazio Rom Etwas mehr als ein Stadionverbot: Vor dem Spiel zwischen Olympique Marseille und Lazio Rom verweigert Frankreichs Regierung allen Gästefans für zwei Tage die Einreise. Weil die Ultras des Vereins Faschisten seien. Oliver Meiler aus Rom

Haben einen zweifelhaften Ruf: Die Anhänger von Lazio Rom im Hinspiel gegen Olympique Marseille. Foto: Johnny Fidelin (Getty Images)

Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Fans und Hooligans, zwischen «tifosi» und «ultra», wie die Italiener sagen. Auch bei Lazio Rom. Und vielleicht ist das, was die Anhängerschaft von Lazio gerade so sehr in Wallung bringt, am Ende das Präludium für eine gesunde, interne Bereinigung. Obschon: Sehr wahrscheinlich ist das nicht.

Lazio spielt an diesem Donnerstagabend in der Europa League gegen Olympique Marseille, auswärts, in Frankreich. Mitreisen darf niemand, der Gästesektor im Stade Vélodrome bleibt geschlossen. Und so weit ist alles okay. Vor zwei Wochen, als die Marseillais in Rom antraten, war es auch so: Die Kurven der beiden Anhängerschaften mögen einander nicht, das hat mit Politik zu tun. Die Ultras der Lazio sind – und hier muss man aufpassen – in stattlicher, jedenfalls nicht unwesentlicher Zahl faschistisch gesinnt.