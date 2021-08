Schulstart in der Stadt Zürich – Fast 4000 Kinder hatten heute ihren ersten Schultag Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in der Stadt Zürich ist erneut gestiegen. Einige sind deshalb heute ins Büro gegangen statt in die Schule.

Es geht wieder los: Im Kanton Zürich hat am Montag der Schulalltag begonnen. Bild: Raisa Durandi

In der Stadt Zürich besuchen seit Montagmorgen 35’100 Mädchen und Jungen den Unterricht – 600 mehr als im letzten Schuljahr, wie das Schulamt am Montag mitteilt. Für 3850 von ihnen ist es der erste Schultag überhaupt: Sie besuchen den 1. Kindergarten.

Insgesamt gehen 7800 Kinder in einen der Stadtzürcher Kindergärten, 21’180 die Primarschulen und 6250 Jugendliche in Sekundarschulen. Knapp 8250 Mädchen und Jungen sind einer der 27 «Tagesschulen 2025» der Stadt Zürich zugeteilt.

Abo Mehr Platz für Zürcher Klassen Mindestens zwei neue Schulbauten pro Jahr Auch im neuen Schuljahr gelten in den verschiedenen Einrichtungen spezielle Corona-Massnahmen. Das Schulpersonal sowie die Schülerinnen und Schüler werden gemäss Meldung weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln einhalten müssen. Gut 30 Schulen führen freiwillige Reihentests durch – 18 mehr als im vergangenen Schuljahr.

Unterricht im Bürogebäude

Stadtrat Filippo Leutenegger besuchte zum Schulbeginn die Sekundarschule Kappeli, die im Bürogebäude Mürtschenpark eingemietet ist. Mit dem Mieten bestehender Gebäude reagiert das Schul- und Sportdepartement auf die steigenden Schülerinnen- und Schülerzahlen in der Stadt Zürich. Auch das ehemalige Radiostudio in Oerlikon und ein Bürokomplex im Glattal sollen künftig nach entsprechenden baulichen Anpassungen als Schulen genutzt werden.

Zusätzlich zu dieser Massnahme werden für das nun begonnene Schuljahr acht neue «Züri-Modular» Pavillons (ZM) in Betrieb genommen. Ab Herbst 2021 findet der Unterricht stadtweit in insgesamt 83 dieser Modularbauten statt. 25 Grossprojekte für Schulbauten sind zudem in Planung und sollen bis 2030 umgesetzt werden.

tif

