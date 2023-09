Mit starken Regenfällen und Winden hat der Taifun «Saola» die südchinesischen Küste erreicht. Die chinesischen Behörden rechnen in den nächsten Tagen mit ausgedehnten Regenfällen und Überschwemmungen. In der Provinz Guangdong wurden fast 800’000 Menschen evakuiert. In Hongkong wurden Schulen, Kindergärten, viele Büros und auch die Börse geschlossen. Der chinesische Wetterdienst warnte, dass «Saola» der stärkste Taifun in der Region seit 1949 werden könnte.