Social Distancing: Osterbilanz – (Fast) alle draussen, (fast) alle auf Distanz Das schöne Wetter lockte die Zürcherinnen und Zürcher in Scharen ins Freie. Dennoch zieht die Kantonspolizei eine positive Bilanz des Wochenendes. Liliane Minor

Funktioniert Social Distancing auch bei Frühsommerwetter? Szene an der Limmat am Ostermontag. Foto: Sabina Bobst

Dass so viele Leute Velos haben und diese auch nutzen, hätte man nicht gedacht. Aber über die Ostertage wurde man eines Besseren belehrt: Gefühlt das halbe Zürcher Unterland radelte um den Flughafen. Die andere Hälfte spazierte im Wald oder rollte auf Inline Skates der Glatt entlang.

So war es vielerorts am Wochenende. Weil der Exodus ins Tessin nicht gerade verboten, aber wegen des Corona-Virus doch unerwünscht war und Städtetrips kaum möglich sind, blieben die Zürcherinnen und Zürcher daheim und besannen sich angesichts des schönen, warmen Wetters auf das, was vor ihrer Haustür liegt: Sie schlenderten der Limmat entlang, radelten über Waldpfade, nutzten Grillstellen und besuchten jene Wiesen und Parks, die noch offen waren.

Selten hat man so viele Menschen im Wald gesehen: Spaziergänger auf dem Zürichberg. Foto: Sabina Bobst

Aber obwohl wohl Tausende im Freien waren und Fotos mitunter den Eindruck erwecken, als seien manche Orte überfüllt, zog die Kantonspolizei am Montagnachmittag eine insgesamt sehr positive Bilanz. Die meisten Menschen hätten sich an die Corona-Regeln gehalten, heisst es in einer Medienmitteilung. Kommandant Thomas Würgler wird mit den Worten zitiert: «Wenn die Bevölkerung so mitmacht, hilft das uns allen.»

Sieht voll aus, aber die meisten Leute wahren die Distanz: Entspannen an der Limmat am Ostermontag. Foto: Sabina Bobst

Ganz ohne Polizeieinsätze ging es aber nicht. Gut 330 Meldungen wegen vermeintlicher Missachtung der Corona-Regeln – nicht mehr als fünf Personen zusammen, mehr als zwei Meter Distanz zu anderen – gingen zwischen Karsamstag- und Ostermontag-Mittag bei der Kantonspolizei ein. Vielfach rückten die Beamten aber vergebens aus. Meist hätten sich die Gruppierungen beim Eintreffen der Polizei bereits wieder aufgelöst, schreibt die Kapo. In den meisten anderen Fällen hätten sich die Menschen nach einem Gespräch einsichtig gezeigt. Dennoch musste die Polizei vereinzelt Personen oder Gruppen wegweisen; auch fünf Bussen hat sie ausgestellt.

Am schwersten mit dem Distanzhalten tun sich die Menschen offenbar auf Sportplätzen. Kapo-Kommandant Würgler bezeichnete diese in einer Medienkonferenz am Samstag als Hotspot: «Die Leute wollen sich nun mal bewegen, das ist verständlich.» Auch 15 Schiffsführer auf dem Zürichsee mussten ermahnt werden.

«Die Leute wollen sich bewegen»: Sport- und Freizeitanlagen waren für die Polizei ein Hotspot, weil hier die Distanz viel schlechter eingehalten werden kann, als wenn die Menschen spazieren gehen. Foto: Sabina Bobst

Weiterhin viel weniger Einsätze als befürchtet verbucht die Polizei im Bereich der häuslichen Gewalt. Und: Auch Töffunfälle gab es trotz des schönen Wetters kaum. Lediglich ein Mann verunfallte am Sonntag bei einer Ausfahrt über den Albispass.