So krank macht Omikron – «Fast alle sind am Ende der Isolation frei von starken Symptomen» Ein «milder Omikron-Verlauf» kann heftiger sein, als viele denken – auch bei Geimpften. Schweizer Ärzte berichten dennoch von kürzeren und weniger schweren Erkrankungen als bei Delta. Yannick Wiget Marc Brupbacher Patrick Vögeli

Die Symptome haben sich tendenziell abgeschwächt: Bei Delta hatten viele Infizierte noch Husten und Atemprobleme, bei Omikron sind Kopfweh und Müdigkeit am häufigsten. Illustration: Patrick Vögeli

Die Aussage wird zurzeit wie ein Mantra wiederholt – und könnte falsche Hoffnungen wecken: Omikron verursache nur milde Verläufe, heisst es immer wieder. Viele Menschen haben deshalb das Gefühl, dass die mittlerweile dominierende Corona-Variante nicht so schlimm sei, sich etwa so wie eine Erkältung anfühle. Doch stimmt das? Was heisst eigentlich «mild»? Darüber ist man sich selbst in Fachkreisen uneinig.