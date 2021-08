Lehrermangel in Zürich – Fast alle Stellen sind besetzt Eine Woche vor Schulbeginn sind praktisch alle 17’000 Stellen für das kommende Schuljahr besetzt. Noch nie waren im Kanton Zürich so viele Lehrpersonen an der Volksschule tätig.

Besonders schwierig für die Schulen war es, schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen zu finden. Foto: Christian Pfander

Von den über 17'000 Stellen für Lehrerinnen und Lehrer an der Zürcher Volksschule sind eine Woche vor dem Start ins neue Schuljahr fast alle besetzt. Wegen der wachsenden Schülerzahlen mussten auch noch für 115 neu eröffnete Klassen Lehrpersonen gefunden werden.

Noch nie waren im Kanton Zürich so viele Lehrpersonen an der Volksschule tätig wie aktuell, wie die Bildungsdirektion am Dienstag mitteilte. Insgesamt gibt es im kommenden Schuljahr 7851 Schulklassen.

Besonders schwierig für die Schulen war es, schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen zu finden. Durch grossen Einsatz der zuständigen Personen in den Gemeinden, konnten überall Lösungen gefunden werden, wie es in der Mitteilung heisst. In Einzelfällen müssen zur Überbrückung Stellvertretungen eingesetzt, Pensen anders aufgeteilt oder Kinder auf andere Klassen verteilt werden.

Die Bildungsdirektion rechnet mit einem weiter steigenden Bedarf an Lehrpersonen. Eine wesentliche Stütze, um diesen Mehrbedarf zu decken, seien die steigenden Studierendenzahlen an den Pädagogischen Hochschulen. Insbesondere auch dank der Quereinstiegsstudiengänge könnten Engpässe überwunden werden.

