Analyse zu Ayman al-Zawahiri – Fast schon gute Zeiten Die gezielte Tötung des Al-Qaida-Chefideologen stärkt die Position von US-Präsident Joe Biden. Aber dahinter versteckt sich auch eine schlechte Nachricht. Meinung Christian Zaschke

US-Präsident Joe Biden am 1. Juli bei einem Meeting mit dem Nationalen Sicherheitsrat im Weissen Haus. An jenem Tag wurde nach offiziellen Angaben die gezielte Tötung von Ayman al-Zawahiri durch eine Rakete besprochen. Foto: AFP

Joe Biden hat schon schlechtere Tage als Präsident der USA erlebt. Innenpolitisch ist es ihm in der vergangenen Woche gelungen, seine Partei hinter einem bedeutenden Investitionsprogramm in Umwelt und Infrastruktur zu vereinen. Aussenpolitisch konnte er verkünden, dass die USA Al-Qaida-Anführer Ayman al-Zawahiri mittels einer Drohne in Kabul getötet haben. Zawahiri ist einer der Köpfe hinter den Anschlägen vom 11. September 2001, weshalb Biden für diese Aktion ausnahmsweise Beifall von beiden politischen Lagern erhielt. Es könnte kaum besser laufen für den Präsidenten. Wenn nur nicht Nancy Pelosi mit ihrer Asienreise alle in Atem hielte.

Pelosis Besuch in Taiwan hielt Washington auch am Dienstag auf Trab. Sollte die Sprecherin des Repräsentantenhauses geplant haben, sich einige Tage lang in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des Weissen Hauses zu rücken, obwohl sie selbst Tausende Kilometer entfernt weilt, so ist ihr das gelungen. Es ist allerdings nicht die Aufmerksamkeit der freundlichsten Art. Im Raum steht nämlich vor allem die Frage: Was in aller Welt soll das gerade jetzt?

In drei Monaten stehen die Zwischenwahlen an. Biden braucht daher dringend gute Nachrichten.

Biden erlebt im Moment einen leichten Aufschwung. Noch vor vier Wochen lief alles miserabel. Die Inflation stieg auf immer neue Höhen, die Benzinpreise erreichten Rekordwerte. Das Investitionspaket war tot. Bidens Umfragewerte waren mies. Nun sinken die Benzinpreise seit Wochen, das Investitionspaket ist auf wundersame Weise wiederauferstanden, und auch wenn das Töten eines Menschen in der Regel nicht zu den guten Nachrichten gehört, kann Biden das im Fall von Zawahiri mit Recht als solche verkaufen.

In drei Monaten stehen die Zwischenwahlen an, bei denen die Demokraten ihre Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat zu verlieren drohen. Biden braucht daher dringend gute Nachrichten. Was er nicht braucht, ist eine Parteifreundin, die durch Asien irrlichtert und im Alleingang dafür sorgt, dass Biden in den kommenden Wochen vor allem damit zu tun hat, das Verhältnis zu China zu reparieren.

Al-Qaida-Chefideologe Ayman al-Zawahiri in einer Aufnahme vom Juni 2011. Foto: AFP

Pelosi hat recht, wenn sie sagt, dass Taiwan wichtig sei. Allerdings ist es diplomatisch ungeschickt, das Land gerade jetzt zu besuchen, und zwar in vielerlei Hinsicht. Es ehrt Biden, dass er Pelosi nicht persönlich zum Verzicht auf den Besuch aufgefordert hat, weil er die Unabhängigkeit des Kongresses für ein kostbares Gut hält. Dass eine derart erfahrene Politikerin sich zu einem solchen Alleingang hinreissen lässt, ist allerdings schwer verständlich.

In dem Anschlag auf Zawahiri versteckte sich auch eine schlechte Nachricht. Dass die Geheimdienste der USA ihn in Kabul aufspürten, heisst nichts anderes, als dass die Taliban weiter enge Bande zu al-Qaida pflegen, obwohl sie im Abkommen von Doha, das den amerikanischen Abzug aus Afghanistan regelte, zugesichert hatten, diese Kontakte abzubrechen. Die Attacke hat daher drei Aspekte. Erstens zeigt sie nach aussen, dass die USA auch nach ihrem Abzug aus Afghanistan weiter in der Lage sind, Terroristen in der Region zu bekämpfen. Zweitens zeigt sie nach innen, dass Biden seine Rolle als Commander in Chief ausfüllt. Drittens zeigt sie den Taliban, dass den USA nicht nur bewusst ist, dass die Gruppe weiterhin Terroristen beherbergt, sondern dass sie auch dagegen vorgehen.

