Pop-up beim Zürcher Paradeplatz – Fast wie am Meer Der Sihlbrugger Fischhändler El Pescador weilt derzeit in der Milchbar – mit einer Theke voll fangfrischem Meeresfisch und Spezialitäten zum Mitnehmen. Claudia Schmid

Die Milchbar ist jetzt eine Fischtheke: Die Lokalität an der Kappelergasse. Foto: Sabina Bobst

Die Zürcher Gastronomie zeigt sich derzeit flexibel: Die Cocktailbar Sacchi im Kreis 3 ist zurzeit eine Bäckerei, Cafébars wie das Acid an der Langstrasse haben sich in Weinläden verwandelt.

Seit kurzem gibt es auch eine temporäre Fischbar – mit Speisen zum Mitnehmen und Fischtheke. Das dürfte auch all jene freuen, die am Karfreitag traditionell Fisch essen und sich damit eindecken wollen. Untergebracht ist die «Fischbar» in der Milchbar, einem Café mit Delikatessgeschäft hinter dem Paradeplatz.

An der Theke, die regelmässig von Gastroprofis wie Richi Kägi (Foodscout, Buchautor) oder Stefan Heilemann (Koch des Jahres 2021) bedient wird, findet man ganze Seezungen, St.-Peters-Fische, aber auch Filets vom Purpurschnapper. Take-away-Spezialitäten findet man draussen im Centralhof, der direkt an die Milchbar anschliesst.