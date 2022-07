Bernie Ecclestone – Der Putin-Freund bringt Gstaad in Verlegenheit Er lobte Hitler, nun will er für Putin eine Kugel abfangen. Richtet der frühere Formel-1-Boss im Berner Oberland gerade einen Flurschaden an? Simon Wälti

Offenbar pflegen die beiden Männer ein inniges Verhältnis: Wladimir Putin und Bernie Ecclestone beim Formel-1-Grand-Prix in Sotschi im Jahr 2017. Foto: Keystone

Putin sei eine «first-class person», eine erstklassige Person, sagte Bernie Ecclestone am vergangenen Donnerstag in der Nachrichtensendung des Senders ITV «Good Morning Britain». «I would take a bullet for him», «ich würde für ihn eine Kugel abfangen», meinte der frühere Boss der Formel 1 weiter – zum Erstaunen des Moderatorenteams und des Publikums. Putin tue das Richtige für Russland. Die Schuld für den Krieg sieht der Milliardär vor allem bei der Ukraine, die das Gespräch hätte suchen sollen.