Die Drohne der Polizei flog ins Sulzer-Hochhaus und stürzte dann ab. Foto: Madeleine Schoder

Es war das erste Super-League-Spiel des FC Winterthur seit 37 Jahren. Zu Gast war der FC Basel und mutmasslich einer seiner Fans hat wohl ein einmaliges Souvenir aus Winterthur nach Hause genommen: eine Drohne der Stadtpolizei Winterthur. Die Geschichte machte zuerst über den Instagramkanal «szeneishwintiblog» die Runde, später griffen «84xo» sie auf.

Die Drohne soll ins Sulzer-Hochhaus geprallt und dann in den Brunnen davor gestürzt sein. Dann soll sich ein Basel-Fan die Drohne geschnappt haben. Das berichten Augenzeugen. Auf Anfrage bestätigt die Stadtpolizei Winterthur die Geschichte. Sie sucht die Drohne weiterhin und hat Ermittlungen gegen unbekannt eingeleitet. «Warum es zum Kontakt zwischen der Drohne und dem Haus kam, wissen wir noch nicht abschliessend», sagt Michael Wirz, Sprecher der Stadtpolizei Winterthur. Bei der Drohne soll es sich um ein rund 30’000 Franken teures und knapp neun Kilogramm schweres Modell handeln. Sie gehörte der Stadtpolizei Winterthur.

Drohnen regelmässig im Einsatz

Der Einsatz von Drohnen sei recht häufig, heisst es bei der Stadtpolizei Winterthur. «Es geht dabei nur um eine Übersicht und nicht darum, einzelne Personen zu identifizieren», sagt Wirz. Bei Demonstrationen und Menschenansammlungen gehe es vor allem um das Crowdmanagement, also die Steuerung der Personenströme. Die Drohnen werden etwa auch bei Bränden oder der Vermisstensuche eingesetzt. Drohnen über 500 Gramm dürfen in Winterthur maximal 150 Meter hoch fliegen, das schreibt das Bundesamt für Zivilluftfahrt vor.

Ebenfalls braucht es eine Sonderbewilligung, um über oder näher als 100 Meter an Personengruppen zu fliegen. «Als Behörden sind wir im Moment von dieser Regel ausgenommen, und wir dürfen in solchen Situationen gemäss Bazl fliegen», so Wirz. Diese Ausnahme soll nach der Revision der Schweizer Drohnengesetzgebung, die zurzeit laufe, auch spezifisch erwähnt sein.

Dieses Video zeigt die Drohne im Brunnen vor dem Sulzer-Hochhaus. Screenshot: DeWinterthurer/Tiktok

