Riesige Nachfrage – FC Winterthur hat über 4000 Saisonkarten verkauft Nach dem Aufstieg in die Super League gibt es nur noch wenige Saison-Abos. Zudem muss der FCW die Zuschauerkapazität der Schützenwiese einschränken. Gregory von Ballmoos

Im Sektor C soll es kein Gedränge mehr geben wie hier beim Spiel gegen den FC Schaffhausen. Foto: Roger Hofstetter

Die Meldung des FC Winterthur in den sozialen Medien ist eine Mischung aus Aufruf und Bitte um Verständnis. Aufgerufen wird zum Kauf einer Saisonkarte in der Bierkurve. Dort gibt es am Mittwochmittag noch rund 150 Karten. Es sind die einzigen Saison-Abos, die der FC Winterthur noch verkaufen wird. Alle anderen sind bereits weg, 4100 Saisonkarten hat der FCW verkaufen können. «Das sind so viele wie noch nie, das ist sensationell», sagt Andreas Mösli, Sprecher des FC Winterthur. Wie in der Challenge League gilt: Die Saisonkarten sind übertragbar. Heisst: Wenn ein Saisonkarteninhaber nicht ans Spiel kann, darf er sein Abo problemlos weitergeben.