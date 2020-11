Ausgangslage

Aufgrund verschiedener Corona-Fälle mussten alle Super-League-Partien an diesem Wochenende abgesagt werden. Die einzige Ausnahme stellt die Partie zwischen St. Gallen und Basel dar.

Der FCB bestreitet heute den ersten Ernstkampf seit dem 4. Oktober. Damals gelang den Bebbi ein knapper 3:2-Erfolg gegen Luzern. In der Zwischenzeit musste ein Grossteil der Basler in Quarantäne. Im Vergleich zum FC St. Gallen mit fünf Spielen, konnte der FCB erst drei Spiele in dieser Saison bestreiten. Je ein Sieg, eine Niederlage und ein Unentschieden lautet die Bilanz.

Dem FC St. Gallen ist der Saisonstart deutlich besser gelungen. In den bisherigen fünf Spielen lautete das Resultat vier Mal 1:0. Drei Mal mit besserem Ende für die St. Galler. Zudem resultiere ein 2:2 Unentschieden gegen den FC Luzern. Zuletzt aber die bittere Niederlage gegen Lugano. Troztdem könnte der FCSG mit einem Sieg gegen die Basler an die Tabellenspitze springen, hätte aber ein Spiel mehr auf dem Konto als der aktuelle Tabellenführer YB.

Kann der FCB trotz Corona-Pause mit den St. Gallern mithalten oder gelingt dem FCSG der vierte Sieg im sechsten Spiel und damit der Sprung auf Platz 1?

Das Spiel im Kybunpark live ab 16:00 Uhr.