Super League: Spitzenkampf Basel – Zürich - Die Basler überraschen vor dem Anpfiff mit einer Personalie

Ohne Stocker

Es ist Spitzenspiel in Basel – aber Valentin Stocker darf nicht von Beginn an mitmachen. Das ist eine kleine Überraschung. Ebenfalls grössere Namen und ebenfalls auf der Bank beim FCB: Michael Lang und Pajtim Kasami. Die beiden hatten allerdings bereits am Mittwoch 2:0-Sieg in St. Gallen nicht zur Startformation gehört.