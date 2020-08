Willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum Rückspiel des FC Basel im Achtelfinal der UEFA Europa League.

Es spricht alles für die Bebbi.

Drei Tore Vorsprung bringen die Basler aus dem Hinspiel in Frankfurt mit in den St.Jakob-Park. Dieses ist zwar Corona-bedingt schon 147 Tage her, das Ergebnis nimmt man trotzdem gerne mit.

Und dennoch: In trockenen Tüchern ist natürlich noch lange nichts. "Es besteht die Gefahr, dass wir zu wenig machen", meint FCB-Trainer Marcel Koller. So wie vor 6 Jahren gegen den FC Valencia. Auch damals kam man mit einem 3:0 im Rücken ins Rückspiel, verlor dann aber desolat mit 5:0.

Dafür, dass sich die Geschichte nicht wiederholt, sind diese elf Spieler von Anfang an zuständig:

Die Aufstellung von Frankfurt: