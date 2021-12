Super League: Servette – Basel – FCB zu Gast im Stade de Genève

Rahmen über Esposito

Der Gruppensieg des FC Basel in der Conference League wurde am vergangenen Donnerstag überschattet von dem Umstand, dass Sebastiano Esposito im Spiel gegen Karabach seine Einwechslung verweigerte. Als «nicht akzeptabel» kommentierte FCB-Trainer Patrick Rahmen die Aktion des Italieners. «Doch wir haben es aufgearbeitet und davon wird in der Zukunft nichts mehr hängen bleiben.»