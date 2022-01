Angriff auf YB-Fanzug – FCZ-Hooligan blitzt vor Berner Gericht ab

Angriff auf YB-Fanzug – FCZ-Hooligan blitzt vor Obergericht ab Der Mann gehörte zu einer Gruppe von rund 20 Personen, die in Herzogenbuchsee einen Fanzug stürmten. Er wurde dank Fotos identifiziert. Hans Ulrich Schaad

Ein Sonderzug mit YB-Fans war das Ziel eines Angriffs von FCZ-Hooligans. Foto: Manuel Zingg

Militärmässig, sehr aggressiv, und es habe «klöpft und tätscht». So beschrieb eine Zeugin den Vorfall im Bahnhof Herzogenbuchsee. Am Nachmittag des 19. August 2017 kurz vor 17 Uhr griffen rund zwei Dutzend vermummte Anhänger des FC Zürich einen Extrazug voller YB-Fans an. Sie waren auf dem Weg zum Auswärtsspiel ihrer Lieblinge, beim FC Zürich.

Die Chaoten rannten über die Gleise und rissen die Türen des Zugs auf, der nach einem Halt kurz vor der Abfahrt stand. Sie traktierten einen Zugbegleiter mit einem Schlagstock, verpassten einem YB-Fanverantwortlichen einen Faustschlag, schlugen eine Scheibe ein und sprühten Pfefferspray ins Zugsinnere. Als der Zug am Anfahren war, wuchteten sie von innen die Waggontür auf. Nach wenigen Minuten war der Spuk vorbei.