Formkurven

FC Zürich: Der FCZ musste in den ersten beiden Partien nach dem Lockdown ausgerechnet gegen die beiden Spitzenteams YB und St. Gallen antreten. In beiden Partien spielten die Stadtzürcher auf Augenhöhe mit. Im Gegensatz zur 2:3-Niederlage gegen YB, konnte man in St. Gallen am Ende gar noch aufdrehen und gewann klar und deutlich 4:0.

24. Spieltag: YB 3:2 FC Zürich (N)

25. Spieltag: St. Gallen 0:4 FC Zürich (S)

FC Lugano: Die Tessiner gingen nach dem Lockdown noch nie als Verlierer vom Platz. In Genf teilte man sich mit Servette die Punkte. Zuhause fertigte Lugano den FC Luzern 2:0 ab. Damit rückten die Tessiner bis auf fünf Punkte zum heutigen Gegner auf.

24. Spieltag: Servette 1:1 FC Lugano (U)

25. Spieltag: FC Lugano 2:0 FC Luzern (S)