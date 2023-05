LaLiga: Busquets beendet sein Barcelona-Kapitel

Nach 18 Jahren verlässt Sergio Busquets am Saisonende den FC Barcelona. Das gaben der spanische Verein und der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler am Mittwoch in einem emotionalen Video über die Social-Media-Kanäle bekannt. «Es ist an der Zeit mitzuteilen, dass dies meine letzte Saison mit Barça wird», sagte Busquets in dem Video, das mit Bildern seiner erfolgreichen Clubkarriere und melancholischer Musik untermalt ist: «Es war eine unvergessliche Reise. Seit ich als Kind zu den Spielen kam oder sie am Fernseher geschaut habe, habe ich immer davon geträumt, mit diesem Trikot und in diesem Stadion zu spielen. Und die Wirklichkeit hat all meine Träume sogar übertroffen.»

Der Welt- und Europameister wechselte 2005 in die Jugendabteilung der Katalanen, nach einer Saison in der B-Mannschaft schaffte er den Sprung zu den Profis. Dort entwickelte er sich in den Folgejahren im defensiven Mittelfeld zu einer zentralen Figur, an der Seite von Superstars wie Lionel Messi und seinem heutigen Trainer Xavi feierte er grosse Erfolge. Mit Busquets als Denker und Lenker gewann Barça dreimal die Champions League, in dieser Saison winkt zum Abschluss der gemeinsame neunte Meistertitel in der Primera División.

In seinen 15 Jahren bei den Profis absolvierte Busquets 718 Spiele für den FC Barcelona, in denen er mehr als 30 Pokale mit dem Club gewann. Ob das Ende bei den Katalanen auch das Ende seiner Spielerkarriere bedeutet, wurde aus der Verkündung am Mittwoch nicht erkenntlich. Medienberichten zufolge soll dem Spanier ein Angebot von Al-Hilal aus Saudiarabien vorliegen. Der Club bemüht sich dem Vernehmen nach auch um einen Transfer-Coup mit Busquets Ex-Teamkollegen Messi. (DPA)