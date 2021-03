Vorstoss im Kantonsrat – FDP-Angriff auf die Grundstückgewinnsteuer Die Freisinnigen wollen das «Schröpfen» von Hauseigentümern beenden. Daniel Schneebeli

Beim Verkauf des Griederhauses am Paradeplatz verdiente die Stadt Zürich kräftig mit über die Grundstückgewinnsteuer. Foto: Urs Jaudas

FDP-Kantonsrat Fabian Müller aus Rüschlikon will den Gemeinden bei der Grundstückgewinnsteuer den Geldhahn zudrehen. Über die Vermögenssteuer verdiene der Staat schon jährlich an der Hauseigentümerschaft mit. Darum sollten vor allem langjährige Eigentümer beim Verkauf ihrer Liegenschaften nicht noch einmal «geschröpft» werden, schreibt Müller in der Begründung zu einer parlamentarischen Initiative, die er diese Woche mit Maria Rita Marty (SVP) eingereicht hat.

Rabatt bis 90 Prozent

Die beiden schlagen zwar nicht die Abschaffung der Steuer vor, aber einen grösseren Rabatt für langjährige Eigentümer. Derzeit wird die Grundstückgewinnsteuer maximal um 50 Prozent reduziert, wenn ein Haus lange (mindestens 20 Jahre) im Besitz des gleichen Eigentümers gewesen war. Müller und Marty wollen diesen Maximalrabatt schrittweise auf 90 Prozent erhöhen bei einer Besitzdauer von 28 Jahren und mehr.