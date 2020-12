Krach um Zürcher Finanzen – FDP geht in Totalopposition Der Streit ums Stadtzürcher Budget ist lanciert: Die FDP prescht vor und weist Daniel Leupis Budget zurück. Vor allem ein Ausgabenposten stört sie. Martin Huber

Züri-Leu mit Maske, Rot-Grün im Ochsenkarren: Die FDP befindet sich mit diesen Werbebannern bereits im Vorwahlkampf-Modus. Foto: PD



97,7 Millionen Franken: So hoch ist das Defizit, mit dem der Zürcher Stadtrat im Budget 2021 rechnet. Ab kommenden Mittwoch wird sich das Stadtparlament damit beschäftigen. Auf Sparmassnahmen oder eine Steuererhöhung will der rotgrüne Stadtrat verzichten.

Das Budget sei geprägt durch die Bevölkerungsentwicklung, die Corona-Pandemie und die Steuervorlage 17, sagte Stadtrat Daniel Leupi (Grüne) bei der Präsentation Ende September. Der Voranschlag sieht Ausgaben in der Höhe von etwas mehr als 9 Milliarden Franken vor. Die Auswirkungen der Coronakrise seien zumindest auf der Einnahmeseite gering.

«Nicht mehr zu retten»

Gar nicht einverstanden mit den Finanzplänen Leupis ist die Stadtzürcher FDP. Sie will das Budget zurückweisen, wie sie am Donnerstagmorgen an einer Medienkonferenz bekannt gab. «Das Budget lässt sich nicht mehr retten», sagte Parteipräsident Severin Pflüger. Er verlangt, dass der Stadtrat – in ihm sitzen notabene auch zwei FDP-Vertreter – nochmals über die Bücher geht und dem Gemeinderat einen überarbeiteten Budgetentwurf vorlegt.

Das Budget sei «fehlkalkuliert» und reagiere nicht auf die Coronakrise, sagte Pflüger. Die Pandemie führe zu einem stark zunehmenden Defizit in der Rechnung der Stadt. Doch der linksgrün dominierte Stadtrat verpasse es mit dem Budget 2021, auf die sich abzeichnenden sinkenden Steuereinnahmen zu reagieren. «Stattdessen erhöht er ungebremst die Ausgaben, wie wenn es die Krise gar nicht gäbe», monierte der FDP-Chef. Damit gefährde er die Stadtfinanzen und den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wiederaufschwung in Zürich.

FDP-Präsident Severin Pflüger will einen Kurswechsel in der Stadtzürcher Finanzpolitik. Foto: Reto Oeschger

«Ungebremstes Wachstum der Verwaltung»

Haupttreiber sei das «ungebremste Wachstum der Verwaltung» mit immer mehr Spezialaufgaben, Parallelstrukturen und einer Regulierungsflut. Unternehmerinnen und Unternehmer, Selbständigerwerbende und Gewerbetreibende sowie die Bevölkerung insgesamt würden diese «verfehlte Politik» in den nächsten Jahren schmerzlich zu spüren bekommen.

In einem Budget nach FDP-Gusto blieben «wirksame Ausgaben» für Infrastruktur, Bildung, Stärkung der Wirtschaft und Ausgleich von sozialen Härtefällen unangetastet, sagte Pflüger weiter. Andere, seit Jahren wachsende Ausgabenposten müssten jedoch zurückgefahren und Steuerausfälle antizipiert werden.

Im Visier der Bürgerlichen: Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne): Sein Budget fürs kommende Jahr weist ein Minus von rund 98 Millionen Franken aus. Foto: Andrea Zahler

Pandemie bremst Bevölkerungswachstum

Bis anhin habe der Stadtrat das Ausgabenwachstum stets mit dem Bevölkerungswachstum begründet, monierte FDP-Gemeinderätin Martina Zürcher. Im Rahmen künftiger Budget müsse er dieses Ausgabenwachstum zurückschrauben.

Denn erstens seien die Ausgaben stärker gewachsen als die Bevölkerung, zweitens werde das Bevölkerungswachstum durch die Pandemie gebremst und drittens müssten sogenannte Skaleneffekte und Effizienzsteigerungen durch die Digitalisierung und Innovation viel besser genutzt werden, so Zürcher. «Nach dem massiven Einschnitt der Covid-19-Pandemie kann es in unserer Stadt und ihrer Verwaltung nicht weiter gehen nach dem Motto ‹Weiter wie bisher und mehr vom Gleichen›». Denn mit der Rezession werde das Eigenkapital schneller schwinden.

SVP unterstützt Rückweisung

Die FDP will in der bevorstehenden Budgetdebatte auf Kleinanträge für Kürzungen verzichten, wie Severin Pflüger weiter bekannt gab. Stattdessen reicht sie ein Postulat ein mit der Forderung an den Stadtrat, die Budgets der kommenden Jahre auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie und die damit einhergehende weltweite Rezession anzupassen.

Noch offen ist, ob die FDP am Mittwoch erneut eine Steuerfusssenkung fordert. Dies sei abhängig davon, ob die rot-grüne Ratsseite das Budget mit Zusatzkrediten weiter verschlechtere, sagte Pflüger.

Gefragt nach den Chancen des Rückweisungsantrags angesichts der rot-grünen Dominanz im Gemeinderat, gab sich Pflüger nicht allzu optimistisch. Ein Lichtblick aus FDP-Sicht: Die SVP unterstützt den Rückweisungsantrag, wie sie auf Anfrage bekannt gab. Sie werde auch eine Steuersenkung verlangen

Was die anderen Parteien von Leupis Budget halten, zeigt sich heute Nachmittag. Dann wird die vorberatende Rechnungsprüfungskommission ihre Anträge präsentieren.