Corona in Asylunterkünften – Fehr reagiert auf Kritik – und erntet wieder Kritik Bloss acht Covid-Fälle in Notunterkünften: Der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr zieht eine positive Bilanz. «Schwein gehabt», urteilt ein Arzt. Kevin Brühlmann

«Wir haben unseren Job gemacht»: Regierungsrat Mario Fehr wehrt sich gegen Kritik an seinem Krisenmanagement in Asylunterkünften. Foto: Manuela Matt

Mario Fehr redet ruhig, kann aber seinen Ärger nicht ganz verbergen. Der Zürcher Sicherheitsdirektor hat am Donnerstag zu einer Pressekonferenz geladen, «Aktuelles aus dem Asylbereich», war in der Einladung zu lesen. Nun hat der SP-Politiker einige Schlagzeilen per Beamer auf die Wand hinter ihm projiziert. Eine lautet: «Ärzte kritisieren Lage in Notunterkünften als ‹katastrophal›». Eine andere: «In [der Asylunterkunft] Adliswil teilen sich 88 Personen eine Küche».