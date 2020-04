Geburtstag auf Distanz – Feiern in Zeiten von Corona Wer nicht nur über den Bildschirm mit Freunden anstossen will, muss sich etwas einfallen lassen – doch die kreativen Ideen lohnen sich. Jean-Marc Nia

Auf das Happy-Birthday-Ständchen muss niemand verzichten: Geburtstagskuchen. Bild: zvg

Der «Züritipp» beschreibt Phänomene in der Stadt oder testet Nützliches für die Zeit in der aktuellen Corona-Krise. Diese Woche: Ideen für die Geburtstagsfeier in Zeiten von Social Distancing.

Klar, man kann den Geburtstag auch mittels Zoom, House-Party oder anderer digitaler Anbieter feiern. Oder man ist einen Tick kreativer. So wie zwei liebe Freunde von mir.

Der eine feierte seinen 40. Natürlich wäre die Party des Jahres geplant gewesen, aber eben. Also verschickte er all seinen Freunden eine SMS mit der Einladung, eine Karawane vor seinem Balkon zu machen. Ab 14 Uhr sei er dort und freue sich über jeden, der davor haltmache, um mit ihm ein bisschen zu plaudern.

Dosenbier an der Schnur

Zu trinken gabs auch. Dazu liess das Geburtstagskind einen Beutel mit einer Dose Bier an einer Schnur runter. Ständig kamen da also kleine Gruppen (ja, natürlich mit Abstand) vorbei, hielten einen Schwatz und brausten weiter, sobald die nächste im Anmarsch war.

Oder man macht es so wie Freund Nummer zwei, der in seinem Geburi-Chat darüber informierte, dass er von 15 Uhr bis 21 Uhr auf einer bestimmten Route unterwegs sei, Getränke dabeihabe, und dazu einlud, ihn auf seiner Tour zu treffen. Über eine Einstellung auf Whatsapp konnte man seinen Standort auf der Karte ermitteln und dazustossen.

Also liebe Geburtstagskinder: Lasst euch feiern, trefft eure Lieben, (ja, natürlich mit Abstand) und bleibt gesund. Cheers!