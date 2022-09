Wildpflanzen in Zürich – Feines, das am Strassenrand wächst Im Frühling blühen mancherorts an Strassenrändern bunte Blumen, im Herbst sind die Pflanzen weniger auffällig – schaut man genauer, wächst hier viel Essbares. Vier Empfehlungen. Moira Jurt

Die lila Blüten der Malve können als Tee verwendet werden. Foto: Moira Jurt

Wer sich in der Stadt zu Fuss oder mit dem Velo bewegt, kann überall am Strassenrand Wildpflanzen wachsen sehen. Hält man die Augen offen, entdeckt man überall in der Stadt auch essbare Pflanzen. Der Zürcher Koch und Pionier auf diesem Gebiet, Maurice Maggi, hat zum Thema einst das Buch «Essbare Stadt» herausgebracht. Die Diversität an Pflanzen in der Stadt ist nicht nur für Insekten eine Bereicherung.