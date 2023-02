Unglück in Kandersteg – Felssturz im Gebiet Allmenalp Am Donnerstagnachmittag hat sich in Kandersteg ein Felssturz ereignet. Die Folgen sind derzeit noch unklar. SDA/gbs UPDATE FOLGT

Die Gemeinde Kandersteg aus der Vogelperspektive. Hier hat sich am Donnerstag ein Felssturz ereignet. Foto: Karin von Känel

Gemäss einer Meldung des «Blick» hat sich am Donnerstagnachmittag um 16.30 Uhr in Kandersteg ein «schwerer Felssturz» ereignet. Die Zeitung bezieht sich dabei auf Informationen eines Leserreporters. Konkret sei eine Felswand bei der Allmenalp abgebrochen, berichtet der Leser. Bilder zeigen ein Gebiet, das in eine grosse Staubwolke gehüllt ist. «Dort gibt es mehrere Häuser, in denen Menschen leben», wird der Leser zitiert. Zu allfälligen Verletzten gibt es noch keine Informationen: Die Berner Kantonspolizei konnte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA noch keine Angaben zum Ereignis machen.

