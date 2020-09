Serien-Tipp – Feminismus in Stripper-Stilettos Keine andere Serie auf Netflix macht derzeit so süchtig wie «Selling Sunset». Fünf Gründe, warum man Blondinen beim Villenverkauf in Hollywood zusehen will. Bettina Weber

Der Cast

Die Oppenheim-Zwillinge Brett und Jason mitsamt ihrer weiblichen Crew (es ist unklar, weshalb der Gatte von Mary – stehend in der Mitte – ebenfalls auf dem offiziellen Gruppenbild zu finden ist). Foto: Netflix

«Selling Sunset» ist eine Netflix-Dokuserie in drei Staffeln und spielt dort, wo die Reichen und Schönen wohnen: in Los Angeles, genauer in Hollywood, am Sunset Boulevard. Dreh- und Angelpunkt ist die Oppenheim Real Estate Group, eine Immobilienfirma, die auf das Luxussegment spezialisiert ist. Das Unternehmen hat bis heute in der fünften Generation Villen im Wert von 1 Milliarde Dollar verkauft und derzeit Häuser im Wert 300 Millionen gelistet.

Wenn die Umgebung nicht von verheerenden Feuersbrünsten heimgesucht wird wie gerade jetzt, steht Hollywood immer noch für den amerikanischen Traum schlechthin. Hier ist alles einen Tick grösser, reicher, exzentrischer, überdrehter, die Palmen sind höher, die Kunstrasenflächen grüner, die Swimmingpools türkiser. Hier wird geprotzt und dem Konsum gehuldigt, man fährt hier nicht Porsche Cayenne, sondern einen SUV von Ferrari, und zwar in Gelb. Alles wirkt wie eine einzige, gigantische Kulisse, derart aalglatt und künstlich, dass es gruselig ist. Aber eben auch wahnsinnig faszinierend.

Die Szenerie

Die Besitzer der Oppenheim Group sind die absolut nicht auseinanderzuhaltenden Zwillinge Brett und Jason Oppenheim. Die beiden sind 43, millionenschwer und 1.68 Meter gross, was nicht erwähnenswert wäre, würden sie nicht ausschliesslich gazellenhafte Wesen als Maklerinnen einstellen, die sie um mindestens einen Kopf überragen.

Diese Wesen heissen Amanza, Chrishell, Davina, Heather, Mary und Maya. Und dann ist da natürlich Christine, die platinblonde Teufelin. Sie alle sind in einem knallharten Geschäft tätig, in dem es um viel Geld geht. Rechenbeispiel: Bei einem Verkaufswert von 2,999’000 Dollar beträgt die Kommission für die Maklerin 89’970 Dollar (die Summen werden bei jedem zum Verkauf stehenden Haus eingeblendet).

Nebst dem Geschäft geht es, natürlich, ums Privatleben der Frauen. Zum Beispiel um dasjenige von Mary, die mit 40 ihren 15 Jahre jüngeren Freund heiratet, der ihr unverblümt sagt, er wolle Kinder, worauf sie sich tief verletzt bei einer Fruchtbarkeitsklinik anmeldet. In der Hoffnung, es sei noch nicht zu spät.

Um dasjenige von Chrishell, die mit dem Schauspieler Justin Hartely verheiratet ist und über Twitter erfahren muss, dass er sich von ihr scheiden lässt. Um die alleinerziehende Mutter Amanza, die chronisch überfordert ist. Um Maya, die Bodenständigste von allen, die nach der Geburt ihres Babys, wie in den USA üblich, gleich weiterarbeitet.

Sie alle kämpfen. Strampeln. Tun das, was alle Frauen tun, überall auf der Welt, nur ist ihre Fassade glamouröser. Es macht ihre Verletzlichkeit nicht kleiner. Sondern irgendwie berührender.

Die Mode

So werden Sitzungen abgehandelt bei der Oppenheim Group. Chic, nicht? Foto: Netflix

In einer Zeit, in der die Menschheit kollektiv Trainerhosen trägt und nur schon die schiere Vorstellung eines Schuhs, der nicht schlappt, unzumutbar erscheint, kommt «Selling Sunset» daher wie aus einer längst vergangenen Ära. Flache Schuhe? Kennen die nicht. Oppenheim-Frauen stöckeln auf Absätzen durchs Leben, selbst auf Baustellen behalten sie selbige an.

Christine trägt ausschliesslich Louboutins, dermassen hoch, dass sie bei einer Hausbesichtigung die Treppe rückwärts hinuntersteigen muss, weil alles andere einer physikalischen Unmöglichkeit gleichkäme. Sie meistert das so ungerührt, wie sie ihren hüftlangen, aus Kunsthaar und Schmuck geflochtenen Zopf erträgt, der ihr Kopfschmerzen beschert – aber egal, es sieht umwerfend aus.

Dazu werden auch im Alltag Korsetts kombiniert. Oder Bustiers. Und sowieso fast ausschliesslich Jupes, höchstens knielang. Und eng. Die Fingernägel sind: lang. Die Zähne: weiss, ebenmässig. Die Lippen: voll, mit Glanz noch voller geglosst. Die Haare: zur wippenden Mähne frisiert. Falten gibt es nicht. Jeder Morgen ist ein Schaulaufen, der Gang von der Tür zum Pult dient als Catwalk.

Alltagstauglich? Nicht doch. Over the top? Total. Aber das ist Mode! Das ist Drama! Das ist besser als jede «Vogue»! Und den Natural Look kennt man nun wirklich zur Genüge aus dem eigenen Spiegel.

Food Porn? Property Porn!

Es gibt nicht nur in Sachen Mode und Styling eine Menge zu gucken, sondern auch in Sachen Architektur und Wohnen. In «Selling Sunset» sieht man, wie die Superreichen leben, wie eine Villa innen aussieht, die 40 Millionen Dollar kostet und Platz bietet für 12 Sportwagen – weil man sie auf der Besichtigungstour begleitet. Und man begreift, dass denen, die haben, tatsächlich gegeben wird, denn die schwerreiche Klientel wird zum Beispiel mit «Burger and Botox» dahin gelockt – das gibts alles gratis, versteht sich.

Man lernt des Weiteren, dass Häuser in dieser Preisklasse immer ein Bad mehr aufweisen, als die Anzahl Schlafzimmer beträgt, und dass sie komplett eingerichtet verkauft werden. Dass Küchen riesig sind und immer offen.

Das teuerste Anwesen, das die Oppenheim Group gelistet hat, kostet 75 Millionen; es wird bis zum Ende der dritten Staffel nicht verkauft, und sogar Christine fürchtet sich ein wenig vor dem bedrohlich wirkenden Besitzer namens Adnan.

Die Cat-Fights

Ihre Zunge ist so scharf wie ihre Krallen: Christine Quinn, heimlicher Star von «Selling Sunset». Foto: Netflix

Frauen können nicht miteinander? Ach was. Männer genauso wenig oder genauso gut, aber bei denen wärs halt nicht so lustig. Und das hier ist TV! Deshalb also: Action, please! Natürlich tratschen die Maklerinnen im Büro, natürlich reden sie schlecht übereinander, natürlich ist immer irgendeine beleidigt oder verletzt oder am Schmollen, und dann kommt es zu Aussprachen, die emotional verlaufen – kennt man alles, ist trotzdem höchst unterhaltsam. Und Christine, die Eisprinzessin, ist schlicht grossartig in ihrer Bösartigkeit und in ihrer Unbarmherzigkeit allen anderen gegenüber.

Selbstverständlich fand die Kritik das empörend und klischiert und frauenfeindlich und rückständig. Wie humorlos! Und vor allem: welch ein Irrtum! In der letzten Folge heiratet Christine – in einem schwarzen Kleid (eine Wucht, es sollten unbedingt mehr Bräute in Schwarz heiraten, der dramatische Effekt ist schlicht nicht zu überbieten).

Sie lässt sich dabei nicht von ihrem anwesenden Vater wie ein Pfand an ihren Zukünftigen übergeben, wie das üblich ist. Sie schreitet allein mit durchgestrecktem Rücken langsam und stolz zum Alter wie eine Rachegöttin. Ganz grosses Kino ist das. Und feministisch dazu, zum Teufel.