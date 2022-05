Reiseberater im Interview – Ferien im Rollstuhl? Er weiss, wie das geht Roland Bigler ist ein Globetrotter auf vier Rädern. Seine Erfahrungen gibt er als Experte für barrierefreies Reisen weiter. Chris Winteler

Reiseberater Roland Bigler in der Globetrotter-Filiale in Liebefeld: «Jedes Detail muss abgeklärt werden.» Foto: Marco Zanoni

Die Sommerferien auf Korsika veränderten sein Leben auf einen Schlag: Roland Bigler war 20 Jahre alt, vergnügte sich mit dem Bruder und zwei Kollegen am Meer. Die jungen Männer sprinteten über den Sand ins Wasser. Roland Bigler sprang kopfvoran in eine Welle. Der Zusammenstoss war so fatal, dass der Schlag in den Nacken den Berner zum Tetraplegiker machte.