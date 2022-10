Klimaaktivisten auf dem Asphalt – Festgeklebt – aber wie kommt man wieder los? Am Mittwochmorgen sitzen sie in der Autobahnausfahrt der A3 in Zürich – Klimaaktivistinnen und -aktivisten verbrauchen in letzter Zeit mehr Sekundenkleber. Sie abzulösen, ist ganz einfach. Martina Frei

Mit sanften Methoden werden die angeklebten Hände der Klimaaktivistinnen wieder vom Teer abgelöst. Foto: Steeve Luncker-Gomez

Etwa eine Tube gewöhnlicher Sekundenkleber pro Person sind laut Cécile Bessire von «Renovate Switzerland» nötig, um sich am Boden festzukleben. Am Mittwochmorgen haben sich Aktivisten bei der Autobahnausfahrt der A3 in Zürich festgeklebt, zuletzt hafteten sie am Zürcher Utoquai, in Bern-Wankdorf, in Genf und auf dem Asphalt an der Hardbrücke.

Fürs sanfte Ablösen der Aktivistinnen vom Teer ist in Zürich primär die Stadtpolizei zuständig. Und ihr Rezept ist simpel: «Die Polizei in Zürich benutzt dafür Sonnenblumenöl», sagt Bessire.

Pflanzenöl oder Desinfektionsmittel

Die Stadtpolizei schaue jeweils, welches Mittel zum Ablösen am handschonendsten sei. «Pflanzliches Öl ist zum Beispiel ein geeignetes Mittel. Alkoholische Desinfektionsmittel würden unter Umständen auch funktionieren», sagt Judith Hödl, Mediensprecherin der Stadtpolizei Zürich.

Bisher wurde jeweils auch Schutz & Rettung aufgeboten. «Inzwischen haben wir aber gesehen, dass das Ablösen relativ einfach geht. Im schlimmsten Fall kommt es zu einer leichten Rötung oder Schürfung. Dafür braucht es keinen Rettungsdienst, das wäre unverhältnismässig», sagt der Mediensprecher von Schutz & Rettung, Urs Eberle.

Bei den Sekundenklebern gibt es Unterschiede, je nach Präparat kleben sie das eine oder das andere Material besser. Fürs Kleben von Haut ist jedoch keiner gedacht, geschweige denn geeignet – obwohl sie dazu immer wieder benutzt werden. Oft unfreiwillig, wie die folgenden Beispiele zeigen.

Oberlippe an die Zähne geklebt

« Wie man Sekundenkleber aus dem Mund entfernt: Fallbericht » ist ein medizinischer Fachartikel aus Grossbritannien übertitelt. Er berichtete von einem zweijährigen Jungen, der auf dem Boden eine Tube Sekundenkleber liegen sah und draufbiss. «Das führte dazu, dass seine Oberlippe und die Zähne zusammenklebten», beschrieben die behandelnden Ärzte den seltenen Fall.

Für die Kieferchirurgen war der kleine Patient eine Herausforderung: «Niemand im Spital wusste, wie man den Knaben behandelt», bekannte ein Arzt freimütig. Auch die medizinische Datenbank «Medline» war keine Hilfe, weil es keine ähnlich gelagerten Fälle gab. Im Internet fanden die Mediziner Kerosin als – allerdings unbrauchbaren – Tipp. Denn Kerosin ist giftig und für die Anwendung im Mund keinesfalls geeignet.

Die Rettung war schliesslich: Margarine. Grosszügig über alle betroffenen Partien gestrichen, begann sie den Sekundenkleber nach etwa 20 Minuten zu lösen.

Ein einfaches und ungefährliches Mittel half dem Jungen. Foto: iStockfoto

Anstatt Nasentropfen Klebstoff eingeträufelt

Abwarten ist eine andere, medizinisch erprobte Möglichkeit. Bei einem 78-Jährigen dauerte es allerdings Monate, bis sich der Sekundenkleber im Ohr löste. Er hatte den Behälter mit dem Klebstoff mit seinen antibiotischen Ohrentropfen verwechselt und sich den Gehörgang komplett zugeklebt. Nach monatelanger einseitiger Taubheit löste sich der Pfropf aus Klebstoff endlich von der Haut und konnte entfernt werden.



Wer nicht so lange warten kann, unterzieht sich der chirurgischen Entfernung des Klebepfropfs in Teil- oder Vollnarkose. Danach konnte ein 47-Jähriger wieder durchschnaufen, der statt zu seinen Nasentropfen versehentlich zum Sofortklebstoff «Loctite» gegriffen hatte. Seifenwasser half in diesem Fall nicht, Nagellackentferner konnte auch nicht zum Einsatz kommen.

Schmerzgeplagt und mit vom Klebstoff komplett verschlossenen Nasenlöchern erschien er auf dem Notfall. Die Hals-Nasen-Ohren-Ärzte konnten ihm helfen. Zugleich schlugen sie in ihrem Fachbericht vor, dass die Hersteller doch bitte die Form der Fläschchen ändern oder mit einer tastbaren Warnung auf der Kappe versehen mögen.

Der medizinische Tipp: Sekundenkleber nie in der Nähe von Medikamenten aufbewahren.

Derartige Verwechslungen können auch ins Auge gehen. So gab beispielsweise ein Grossvater seiner sechsjährigen Enkelin Sekundenkleber statt Augensalbe in beide Augen. Die Folge: Sie brachte ihre Augen nicht mehr auf.

Das Kind hatte Glück. Mit sanftem Zug an den Augenlidern verhalf ihr der behandelnde Arzt wieder zum Sehen. Danach wurden die verklebten Wimpern vorsichtig mit Aceton gereinigt und gekürzt.

Der medizinische Tipp: Sekundenkleber nie in der Nähe von Medikamenten aufbewahren. Und gut aufpassen, wenn Kinder in der Nähe sind: Einem acht Monate alten Baby spritzte Sekundenkleber ins Auge, als seine Mutter eine Handtasche reparieren wollte und das Kind unvermittelt an ihrer Hand mit der Tube zog.

Nagellackentferner ist oft nicht geeignet

Warmes Wasser mit Seife, Aceton, dreiprozentige Wasserstoffperoxidlösung oder Nagellackentferner können Sekundenkleber gemäss verschiedenen Fachberichten ebenfalls lösen. Sie kamen in diesem Fall aber nicht infrage, weil sie giftig sind oder die Schleimhaut reizen. Der Kleber wurde chirurgisch entfernt. Glücklicherweise verheilten die Verletzungen an Horn- und Bindehaut des Auges.

Manchmal wird Sekundenkleber auch absichtlich für medizinische Zwecke benutzt, obwohl er dafür nicht zugelassen ist. Im Internet wird er immer wieder als probates Mittel gegen Hautrisse gelobt – geeignet ist er dafür nicht, weil er zu Entzündungen und Allergien führen kann. Beim Abbau des Klebstoffs entstehen giftige Substanzen wie Formaldehyd.

Im Vietnamkrieg halfen sprühbare Sofortklebstoffe, um Wundblutungen zu stoppen.

Vor Jahrzehnten wurden Sekundenkleber wirklich in der Medizin verwendet. Im Vietnamkrieg etwa halfen sprühbare Sofortklebstoffe, um Wundblutungen zu stoppen. Wegen ihrer gewebeschädigenden Wirkung werden sie aber (zumindest in den Industrieländern) schon lange nicht mehr verwendet. An ihre Stelle traten spezielle, viel besser verträgliche medizinische Hautkleber.

Das wusste aber der Vater eines Achtjährigen mit einer Stirnwunde nicht. Der Vater war einige Zeit zuvor nach einer Verletzung selbst erfolgreich mit einem «Sekundenkleber» behandelt worden. So hatten ihm die Ärzte das jedenfalls gesagt. Tatsächlich verwendeten sie aber einen medizinischen Hautkleber.

Um sich den Weg ins Spital zu ersparen, griff er nun daheim kurzerhand zum Sekundenkleber und klebte seinem Sohn die Wunde zu. Das war keine gute Idee. Die Wunde entzündete sich und sah hässlich aus. Schliesslich musste das Kind doch ins Spital und auf den OP-Tisch, wo die Chirurgen den Klebstoff aus allen Wundwinkeln herausholten.























Martina Frei ist Wissenschaftsredaktorin, Hausärztin und hat eine ¾-Ausbildung in Public Health. Sie berichtet vor allem über Medizin- sowie Gesundheitsthemen und über Tiere. In ihrer Kolumne und in zwei Büchern beschreibt sie seit 2009 höchst ungewöhnliche medizinische Fallgeschichten. Mehr Infos

