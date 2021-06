Festival da Jazz – Gewinnen Sie Konzert-Packages für das Festival da Jazz im Engadin Internationale Acts und Livemusik unter freiem Himmel. Im Juli startet die 14. Ausgabe des Festivals in und um St. Moritz.

Festival da Jazz mit dem Motto «Keeping Live Music Alive». Foto: ZVG

Auch für den zweiten, und hoffentlich letzten Covid-tangierten Sommer setzt das Festival da Jazz alle Hebel in Bewegung, um dem Publikum die sehnlichst vermisste Livemusik zu präsentieren. Auf den intimen Dracula Club muss verzichtet werden. Locations unter freiem Himmel stehen im Vordergrund: Am See, bei Hauser’s, im Kulm Park u.v.a. Unter dem Motto «Keeping Live Music Alive» wird vom 8. Juli bis und mit dem 1. August musiziert. Highlights 2021 sind u.a. Joss Stone, Angélique Kidjo, Zucchero, Keziah Jones und Brad Mehldau.

Die «SonntagsZeitung» verlost für drei Konzertabende je 5 Packages für 2 Personen. Ein Package enthält zwei Konzerttickets und eine Übernachtung im Doppelzimmer inkl. Frühstück im 4-Stern-Hotel Reine Victoria in St. Moritz.

5 Packages für je 2 Personen

Mittwoch, 14. Juli 2021

Artist: Rufus Wainwright um 21.30 Uhr, inkl. 1 Übernachtung im Hotel Reine Victoia vom 14.– 15. Juli 2021

5 Packages für je 2 Personen

Mittwoch, 21. Juli 2021

Artist: DOMI & JD Beck um 21 Uhr, inkl. 1 Übernachtung im Hotel Reine Victoria vom 21.–22. Juli 2021

5 Packages für je 2 Personen

Sonntag, 25. Juli 2021

Artist: Candy Dulfer um 19 Uhr, inkl. 1 Übernachtung im Hotel Reine Victoria vom 25.–26. Juli 2021

Das 4-Stern-Hotel Reine Victoria in St. Moritz. Foto: ZVG

So nehmen Sie teil

Per Telefon (CHF 1.50/Anruf)

Rufen Sie an und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit:

Tel. 0901 500 071 für Mittwoch, 14. Juli 2021

Tel. 0901 500 072 für Mittwoch, 21. Juli 2021

Tel. 0901 500 073 für Sonntag, 25. Juli 2021

Per SMS (CHF 1.50/SMS)

Senden Sie eine SMS mit dem Code sowie Ihrem Namen und Ihrer Adresse an die Nummer 3113

«SZ1» für Mittwoch, 14. Juli 2021

«SZ2» für Mittwoch, 21. Juli 2021

«SZ3» für Sonntag, 25. Juli 2021

Per Internet

Chancengleiche Teilnahme ohne Zusatzkosten: www.share-solution.ch/sz/leserangebot

«SZ LA1» für Mittwoch, 14. Juli 2021

«SZ LA2» für Mittwoch, 21. Juli 2021

«SZ LA3» für Sonntag, 25. Juli 2021

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 23. Juni 2021

Teilnahmebedingungen:

Die Gewinner werden ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeitende der Tamedia Publikationen Deutschschweiz AG sowie deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Die Packages können weder umgebucht noch in bar ausbezahlt werden.