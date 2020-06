Gewinnen Sie ein Package fürs Festival da Jazz – Festival da Jazz A gentle return to live music

Nach einem Frühling ohne Live-Musik tastet sich das Festival da Jazz behutsam zurück an die kleinen Bühnen. Statt dem engen Dracula Club bespielt man dieses Jahr die grosszügigen Ballsäle der örtlichen Hotels. Zudem wird dieses Jahr vermehrt kostenfrei und unter freiem Himmel musiziert. Die Highlights sind auch diesen Sommer reich gesät: Helge Schneider, Klaus Doldinger, Younee und Iiro Rantala u.v.a. sind bereit zusammen mit dem Festival da Jazz das Erlebnis der Live-Musik wieder wachzuküssen. Eben – A gentle return to live music.

Die SonntagsZeitung verlost für drei Konzertabende je 3 Packages für 2 Personen. Ein Package enthält zwei Konzerttickets und eine Übernachtung für zwei Personen in einem schönen Doppelzimmer inkl. Frühstück im 5-Sterne-Hotel Kulm Hotel St. Moritz.

3 Packages für je 2 Personen: Donnerstag, 16. Juli 2020 – Opening Night mit James Gruntz inkl. einer Übernachtung im Kulm Hotel vom 16. – 17. Juli 2020

3 Packages für je 2 Personen: Freitag, 17. Juli 2020 – Klaus Doldingers Passport inkl. einer Übernachtung im Kulm Hotel vom 17. – 18. Juli 2020

3 Packages für je 2 Personen: Samstag, 18. Juli 2020 – YOUNEE - the Kulm Concert inkl. einer Übernachtung im Kulm Hotel vom 18. – 19. Juli 2020

So nehmen Sie teil

Per Telefon

(CHF 1.50/Anruf) Rufen Sie an und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit:

Tel. 0901 500 074 für Donnerstag, 16. Juli 2020

Tel. 0901 500 075 für Freitag, 17. Juli 2020

Tel. 0901 500 076 für Samstag, 18. Juli 2020

Per SMS

Senden Sie eine SMS (CHF 1.50/SMS) mit dem Code

SZ4 für Donnerstag, 16. Juli 2020

SZ5 für Freitag, 17. Juli 2020

SZ6 für Samstag, 18. Juli 2020

sowie Ihrem Namen und Ihrer Adresse an die Nr. 3113

Per Internet

Chancengleiche Teilnahme

ohne Zusatzkosten: www.share-solution.ch/sz/leserangebot

SZ LA4 für Donnerstag

SZ LA5 Freitag

und SZ LA6 für Samstag auswählen

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 1. Juli 2020

Teilnahmebedingungen: Die Gewinner werden ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeitende von Tamedia Publikationen Deutschschweiz AG und deren Partner sind vom Wettbewerb ausgeschlossen. Die Packages können weder umgebucht noch in bar ausbezahlt werden. So nehmen Sie teil Foto: Kulm Hotel St.Moritz Foto: Kulm Hotel St. Moritz