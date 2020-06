25% Rabatt

Tickets können unter reservations@festivaldajazz.ch mit Angabe von Name, Vorname, Adresse und der persönlichen CARTE BLANCHE Nummer bezogen werden. CARTE BLANCHE Angebot nur im Vorverkauf gültig (kein Bezug an der Abendkasse möglich). Die Tickets sind personalisiert und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Maximal 2 Tickets pro CB. Gültig nur gegen Vorweisen der persönlichen CARTE BLANCHE am Einlass. Verfügbarkeit limitiert.

Weitere Informationen: www.festivaldajazz.ch