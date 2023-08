Festival ZirQus – Sie erfinden Instrumente der Glücksverbreitung Manege frei! Eine Werkschau des Schweizer Zirkus ist beim Güterbahnhof in Altstetten zu sehen. Zwei Premieren sind angesagt. Ein Biskuit spielt auch eine Rolle. Stefan Busz

Zwischen kindlicher Seele und erwachsenem Verstand: Das Duo La Croustade. Foto: pd

Die Produktion mit dem lustigsten Titel eröffnet am Freitag das Zirkusfestival. «L’après-midi tombe quand tes biscuits se ruinent» heisst die Show des kanadisch-schweizerischen Duos La Croustade. Eline Guélat und Vincent Jutras wollen in ihrem Stück «die Dualität und die Beziehung zwischen der kindlichen Seele und dem erwachsenen Verstand» erforschen, wie es im Programm heisst. Keine Ahnung, was ein ruiniertes Biskuit damit zu tun hat. Aber es ist sicher ein Grund, in den Zirkus zu gehen.