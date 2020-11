Kolumne von Michèle Binswanger – Feuchtgebiete um den Mund Eine neue Studie hat Gyms als Superspreader-Orte identifiziert. Der Bundesrat rät zum Outdoor-Training. Dabei gäbe es bessere Alternativen. Meinung Michèle Binswanger

Auch das noch. Eine amerikanische Studie hat sich der Frage gewidmet, wo die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus am grössten ist. Anhand einer Analyse von Millionen amerikanischer Handydaten kamen Forscher der Universität Stanford zum Schluss: Die meisten Menschen stecken sich an sogenannten Superspreader-Orten an. Restaurants, Cafés und Gyms.

Das ist traurig. Schon jetzt stöhnen Gym-Betreiber und Hobbysporter über die Einschränkungen des Bundesrats. Und den seither grassierenden Regel-Wildwuchs, was die Maskenpflicht betrifft. In den einen Gyms darf man noch ohne Maske trainieren, andere haben Maskenpflicht, und die dritten schliessen ihre Tore gleich ganz. Sport sei wichtig, meinte der Bundesrat, aber man könne das ja auch im Freien machen. Kann man natürlich. Oder das eine oder andere Workout durch einen langen Spaziergang und einen Sprung in den eiskalten See ersetzen, wie ich das momentan tue. Aber viele können nicht aufs Outdoortraining ausweichen, weil sie Führung und bestimmte Geräte brauchen und Joggen nicht infrage kommt.