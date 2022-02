Brand vor Insel Korfu – Feuer auf griechischer Autofähre – Passagiere werden evakuiert Auf dem Schiff befanden sich rund 290 Menschen, die meisten von ihnen konnten von der Küstenwache bereits in Sicherheit gebracht werden.

Auf einer Autofähre ist am Freitagmorgen nahe der griechischen Insel Korfu ein Brand ausgebrochen. Auf dem Schiff befanden sich griechischen Medienberichten zufolge rund 240 Passagiere und 50 Besatzungsmitglieder. 242 Menschen seien bereits von der griechischen und der italienischen Küstenwache evakuiert worden und sollen nach Korfu gebracht werden, berichtete die griechische Nachrichtenagentur ANA. Auch drei Hubschrauber waren im Einsatz. Ein Passagier sei mit Atemproblemen direkt nach Korfu transportiert worden.

Andere Schiffe aus der Region waren ebenfalls an der Rettung beteiligt. Die betroffene Fähre war auf dem Weg von der griechischen Hafenstadt Igoumenitsa ins italienische Brindisi; es soll sich um die «Euroferry Olympia» der italienischen Grimaldi Lines handeln. Das Wetter in der Region war am Freitagmorgen gut, es herrschte kaum Wind, so dass die Rettungsarbeiten nicht erschwert worden seien, hiess es am Freitagmorgen. Vermutet wird, dass das Feuer in der Garage im Rumpf der Fähre ausbrach. Bilder und Videos zeigten hohe Flammen und eine gewaltige Rauchwolke über dem Schiff.

Ein Mann wird von der Küstenwache in Korfu an Land geleitet. Foto: Stamatis Katopidis (Intime News/Keystone/AP)

SDA/anf

