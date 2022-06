Wetzikon ZH – Feuer beim türkischen Kulturverein – Brandursache unbekannt In der Nacht zum Sonntag ist in einer Gewerbeliegenschaft beim türkischen Kulturverein und der Moschee in Wetzikon ZH ein Brand ausgebrochen. Rund zwei Stunden später wurde der Brand von der Feuerwehr gelöscht.

Beim türkischen Kulturzentrum in Wetzikon hat es gebrannt. News-Scout/20 Minuten Die Feuerwehr hat den Brand innerhalb von zwei Stunden gelöscht. Screenshot Google Maps 1 / 2

In Wetzikon ZH hat es am frühen Sonntagmorgen gebrannt. In einem Gewerbegebäude beim türkischen Kulturverein soll laut «Blick» Feuer ausgebrochen sein. Die Kantonspolizei bestätigte gegenüber der Zeitung, dass es keine Verletzten gegeben habe.

Kurz vor 03.00 Uhr sei der Feueralarm eingegangen. Die betroffene Gewerbeliegenschaft in Wetzikon werde vom türkischen Kulturverein mit der dazu gehörigen Moschee genutzt. Nach rund zwei Stunden habe die Feuerwehr das Feuer löschen können.

Die Polizei ist mit Experten daran, die Brandursache zu untersuchen.

sys

